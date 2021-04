Presentati a Villa Crastan due progetti dell'Accademia Musicale Pontedera

Villa Crastan torna a essere luogo di cultura. Mercoledì 28 aprile sono stati presentati in diretta streaming i lavori prodotti grazie alla partecipazione a due bandi regionali su due temi storici: la festa della Toscana e il Capodanno toscano. I progetti sono stati realizzati dall'Accademia Musicale Pontedera, in collaborazione con le associazioni: Il Giardino degli Elefanti, Villa Crastan Casa della Città e L'Anello compagnia teatrale, con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana.

La prima idea, dal titolo “Nei tribunali illuminati del Granduca”, nasce dalla volontà di far respirare la portata innovatrice e modernista di Pietro Leopoldo e della sua riforma del 1786, che per la prima volta elimina la pena di morte. Partendo da ricerche storiche d'archivio e bibliografiche sono stati studiati gli atti di tre processi celebrati negli ultimi decenni del XVIII secolo, rielaborati poi in forma scenico-teatrale e quindi trasformati in cortometraggi video, musicati con composizioni di musicisti toscani.

I video e i materiali didattici realizzati restano a disposizione online sul canale YouTube e sul profilo Facebook dell’Accademia, con l’intenzione, appena sarà possibile nel rispetto delle norme anti contagio, di svolgere un percorso con gli studenti delle scuole di Pontedera.

L’altro lavoro, “I lumi del Capodanno toscano”, è incentrato sulla ricorrenza del 25 marzo. Una suggestione di musica e luci per ricordare la date che segnava l’inizio del nuovo anno, in concomitanza con il concepimento di Gesù.

La serata di presentazione dei progetti è stata anche momento di discussione, riflessione sui contenuti e sul valore storico-sociale della riforma leopoldina oggetto delle attività promosse dal Bando della Festa della Toscana 2020 e dell'importante ricorrenza del Capodanno Toscano - VI edizione.

All’incontro, moderato da Luigi Nannetti dell’Accademia musicale Pontedera, sono intervenuti: Massimo Novi, associazione Il Giardino degli Elefanti, Laura Martini, associazione Villa Crastan Casa della Città, Alessandra Bareschino, dell'Anello Compagnia Teatrale, Simone Giusti, regista, Michele Quirici, Tagete Edizioni. Il video della serata è disponibile online sulla pagina facebook dell’Associazione Villa Crastan Casa della Città.

Fonte: Villa Crastan