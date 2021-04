Servizio civile a Firenze: on line il bando per 17 volontari

È on line il bando della Regione Toscana per il servizio civile: a livello regionale saranno selezionati 2.639 giovani, mentre tre sono i progetti finanziati dal Comune per un totale di 17 volontari, che saranno impegnati nella tutela minori (4 volontari che dovranno avere la laurea in Scienze dell’educazione, servizio sociale, psicologia); nel progetto ‘Bambini al primo posto!’ (9 volontari in possesso del diploma di Scuola Secondaria superiore di durata quinquennale) e supporto alle attività di riqualificazione del cimitero monumentale delle Porte Sante (4 volontari in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale.

Costituisce titolo preferenziale il possesso di laurea in discipline umanistiche o artistiche e la conoscenza della lingua inglese). Le domande dovranno essere presentate entro il 28 maggio prossimo.

“Il servizio civile è una bella e preziosa opportunità di crescita personale e di formazione professionale per i giovani - hanno detto gli assessori a Welfare ed Educazione Sara Funaro e alle Politiche giovanili Cosimo Guccione -. Dai loro racconti emerge quanto sia unica e importante questa esperienza, dalla quale molto spesso nascono anche occasioni di impiego. Nell’ambito del bando regionale il Comune di Firenze ha finanziato tre progetti grazie ai quali i giovani possono impegnarsi e mettersi al servizio della propria comunità, investendo allo stesso tempo sul proprio futuro”.

Il calendario dei colloqui sarà pubblicato nella sezione dedicata al Servizio civile della Rete civica del Comune (www.comune.fi.it). Tale pubblicazione avrà valore di notifica della convocazione e il candidato che senza giustificato motivo, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenti al colloquio nel giorno stabilito sarà escluso dalla selezione.

I candidati sono pertanto invitati a consultare giornalmente questa sezione per conoscere data, ora e luogo di convocazione al colloquio.

Per accedere alla domanda on line cliccare su https://servizi.toscana.it/sis/DASC.

Per informazioni inviare una e-mail all’indirizzo servizio.civile@comune.fi.it

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa