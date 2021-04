Servizio Civile, posto per 49 volontari nell'Asl Centro tra Empoli, Firenze, Prato e Pistoia

È stato approvato un nuovo Bando per il Servizio Civile (con decreto dirigenziale pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 Parte III del 28/04/21) per la selezione di 2.639 giovani da impiegare nei progetti di servizio civile regionale finanziati con le risorse del FSC – Fondo Sviluppo e Coesione, del 2014/2020. (vedi https://www.regione.toscana.it/servizio-civile nonché sul sito https://giovanisi.it/opportunity/servizio-civile )

I progetti finanziati per l’Azienda USL Toscana Centro sono 8 per 49 volontari:

- Orienteering Point: i ragazzi del Servizio Civile come bussola per navigare nel servizio sanitario: 10 volontari

- Patrimonio storico artistico e percorso museale: 2 volontari

- Accoglienza ed orientamento ai cittadini nell’ambito delle attività di recupero crediti: 4 volontari

- GATEWAY: la porta di accesso al sistema dei servizi sociali: 5 volontari

- La prevenzione in digitale: 10 volontari

- L’attualità della documentazione sanitaria ospedaliera ed i suoi riflessi: 10 volontari

- TI ACCOMPAGNO: l’accoglienza dei cittadini nei servizi socio-sanitari: 6 volontari

- L’accoglienza nei servizi di Salute Mentale Infanzia Adolescenza: 2 volontari

Per la realizzazione dei progetti la distribuzione dei Volontari è la seguente: 21 nel territorio Fiorentino, 12 nel territorio Pratese, 6 nel territorio Pistoiese/Valdinievole e 10 nel territorio Empolese

Può essere presentata una sola domanda di partecipazione per un solo progetto di servizio civile, tra quelli presenti nell’avviso di selezione; in caso di presentazione di due o più domande sul medesimo avviso, il giovane viene escluso dalla partecipazione a tutti i progetti per i quali ha presentato domanda.

E’ possibile trovare informazioni più precise su i singoli progetti consultando il seguente sito: www.uslcentro.toscana.it nell’area “Come fare per” Servizio Civile.

Il Servizio Civile ha una durata di 12 mesi. L’assegno mensile è pari a 433,80 euro oltre IRAP. La procedura per il pagamento dei giovani è avviata dopo la conclusione del terzo mese di servizio.

Ciascun progetto prevede che il servizio sia svolto per 30 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di 5 o 6 giorni a settimana e l’obbligo del volontario a partecipare alla formazione generale e alla formazione specifica.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il giorno 28 maggio 2021 ore 14.00.

Per qualsiasi informazione generale su i progetti è possibile contattare

l’ Ufficio Servizio Civile dell’Azienda Usl Toscana Centro al

055–6937740-7552 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00)

e-mail: serviziocivile@uslcentro.toscana.it

per i territori di:

Empoli: Sig.ra Susanna Matteoli 0571/878846

Prato : Sig.ra Cinzia Papi 0574/807104

Pistoia: Sig. ra Laura Borselli-Gloria Carati 055/6937740-7552

Fonte: Asl Toscana Centro