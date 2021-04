All'Università di Pisa si torna in classe, il Rettore: "Un segnale importante"

L’Università di Pisa riapre le porte agli studenti e l’Ateneo riprende vita. Grazie alla delibera approvata all’unanimità dal Senato Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione, riuniti ieri in seduta congiunta, sarà possibile fin dai prossimi giorni tornare gradualmente a frequentare le strutture universitarie.

Tra le principali novità della nuova delibera, la possibilità di organizzare incontri in presenza con gli studenti anche oltre i termini del normale calendario didattico, in modo da recuperare e integrare i tanti mesi di DAD.

Pur rimanendo attiva anche la modalità in streaming, il documento approvato dagli organi d’Ateneo riporta in presenza anche le attività didattiche, pratiche e di laboratorio del secondo semestre già definite a fine gennaio e temporaneamente sospese durate le settimane in “rosso”.

Prevista anche la possibilità di svolgere in presenza delle prove scritte e pratiche degli esami di profitto e, fino alla disponibilità di aule, anche delle prove orali. Stesso discorso per le sessioni di laurea, ma alla presenza del solo candidato e della commissione. Approvata anche una riapertura graduale e su prenotazione delle sale di consultazione delle biblioteche e la messa a disposizione di nuove sale studio per gli studenti.

«La delibera approvata oggi all’unanimità – ha commentato il Rettore, Paolo Mancarella – vuole essere un segnale importante per i nostri studenti e per la città. La battaglia contro il Covid-19 non è ancora vinta ed occorre prudenza, ma l’Università è pronta a ripartire».

Sindaco di Pisa Conti: "Un segnale che ho molto apprezzato"

Alla frase del Rettore Mancarella, "un segnale importante per i nostri studenti e per la città" il sindaco ha commentato, "un segnale che ho molto apprezzato". Michele Conti, primo cittadino di Pisa, ha telefonato come dice lui stesso al Rettore dell'Università di Pisa, per "congratularmi con lui e con il Senato Accademico per la decisione di riaprire l'ateneo agli studenti, ringraziandolo a nome della città".

"Sono convinto - ha aggiunto Conti - che questo provvedimento è stato apprezzato dai tanti settori economici della città legati all'attività universitaria, dalle copisterie alle agenzie immobiliari, dalle attività di somministrazione del centro storico ai fiorai che confezionano corone di alloro e mazzolini i ragazzi che festeggiano il traguardo della laurea dopo anni di sacrifici e di crescita. E' un altro tassello verso un ritorno graduale alla normalità che potremo goderci solo se continueremo a tenere comportamenti prudenti e rispettosi".

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa