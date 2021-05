Turismo e promozione, i comuni della Piana di Lucca si uniscono

“Piana di Lucca, al centro delle emozioni”, questo il claim che caratterizza la campagna media e che impronta tutto il materiale informativo-promozionale dell'Ambito turistico della Piana di Lucca, presentato questa mattina (30 aprile) nel corso di una conferenza stampa in sala degli Specchi, a palazzo Orsetti.

“Abbiamo voluto farci trovare pronti – ha esordito l'assessore al turismo del Comune di Lucca Stefano Ragghianti – e in linea con la campagna “Rinascimento senza fine” che la Regione Toscana ha presentato in questi giorni. Paradossalmente, i lunghi mesi di chiusura dovuti all'emergenza sanitaria, ci danno oggi la possibilità di riaffacciarci sul mercato turistico in maniera più incisiva, con la nostra nuova identità ben definita. D'ora in poi non parleremo più al potenziale turista di Lucca, Capannori, Porcari, Montecarlo, Altopascio e Villa Basilica, ma parleremo di unico territorio che presenta grandi potenzialità e che è capace di produrre un'offerta turistica differenziata e slow”.

“Quello di oggi è un momento molto importante per il nostro Ambito Turistico – ha aggiunto l'assessore del Comune di Capannori Lucia Micheli – e proprio per questo abbiamo voluto sottolinearlo al meglio con l’occasione odierna. La presentazione dei prodotti di comunicazione, infatti, costituisce al tempo stesso un punto di arrivo del lavoro fatto in questi primi due anni di vita dai sei Comuni della Piana di Lucca, e un punto di partenza, per favorire e sostenere la ripresa dei flussi turistici, che proprio in questi giorni dovrebbero iniziare nuovamente a muoversi. Abbiamo messo a punto prodotti e materiali descrittivi ed evocativi che saranno distribuiti ai punti di informazione turistica, ed inoltre una campagna media pubblicitaria, attiva già a partire da questa primavera. Il nostro obiettivo non è solo descrivere le bellezze della nostra Piana, ma anche soprattutto proporre le tante esperienze ed emozioni che si possono vivere nel territorio”.

"Oggi presentiamo il frutto di un lavoro unitario che abbiamo portato avanti come Ambito Turistico per offrire un'offerta culturale e turistica a tutto tondo del nostro territorio – ha dichiarato l'assessora del Comune di Altopascio Martina Cagliari – . Uno strumento che, da una parte, ci consente di valorizzare il patrimonio immenso e meraviglioso che abbiamo e, dall'altra, di dare ai visitatori, siano essi di un giorno, di un fine settimana o di un periodo più lungo, strumenti completi per conoscere il territorio, attraversarlo nella sua complessità, viverlo tramite esperienze diverse, occasioni nuove di approfondire i nostri luoghi. Tutto questo è stato possibile perché abbiamo lavorato insieme, tra enti, tra realtà contigue: oggi più che mai dobbiamo dare risposte straordinarie a problemi straordinari e per farlo occorre lavorare in squadra, come ambito omogeneo e non come singole realtà staccate dal contesto".