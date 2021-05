Viabilità e cambiamenti: modifiche al traffico a Pistoia

Per permettere a Toscana Energia di estendere la rete del gas metano per oltre mezzo chilometro in via Pontenuovo e Croce e di realizzare lavori di scavo per un nuovo allaccio alla rete del gas metano in via di Selvapiana, sono previste modifiche alla viabilità da lunedì 3 maggio.

Ecco in dettaglio i cambiamenti. In via Pontenuovo e Croce, dal 3 al 29 maggio, saranno vietati il transito e la sosta. Compatibilmente all’esecuzione dei lavori, dovrà comunque essere consentita la circolazione dei mezzi di soccorso ed emergenza nei tratti non interessati dagli interventi.

Per quanto riguarda i lavori di allaccio in via di Selvapiana, all’altezza dei numeri civici 11-33, dal 3 al 5 maggio saranno in vigore i divieti di transito e sosta. Il percorso alternativo è individuato attraverso via di Saturnana, via Carraia e viceversa.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

Senso unico in via dei Fabbri

È stata firmata l’ordinanza del Comune di Pistoia per istituire il senso unico pedonale in via dei Fabbri dalle 19 alle 22 nelle serate di oggi, venerdì 30 aprile, di domani, sabato primo maggio, e di domenica 2 maggio. Sarà possibile percorrere a piedi la via soltanto in direzione piazza della Sala – via degli Orafi. Il provvedimento è dovuto alla regolamentazione del flusso di persone, con la finalità di evitare eventuali assembramenti nelle fasce orarie in cui è prevedibile un aumento di afflusso di gente nella zona. Sul posto sarà presente personale addetto per verificare il rispetto dell'ordinanza. Si tratta di un atto concordato durante la riunione di ieri del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nell’ambito della quale è stato disposto, per stasera e domani sera, un ulteriore potenziamento dei controlli da parte di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale. In caso di necessità, è stata inoltre concordata anche la possibilità di regolamentare l’accesso sulla Sala con transenne e personale addetto, sempre al fine di evitare il rischio assembramenti.

Fonte: Ufficio Stampa