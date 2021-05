Nel pomeriggio di ieri (sabato 1 maggio) un'auto si è ribaltata sull'Arnaccio e due persone sono rimaste ferite. Si tratta di madre e figlio, a bordo della medesima vettura. Il fatto è avvenuto poco prima delle 18 sulla ss67 bis nel comune di Pisa, a pochi passi dal confine con Cascina e Collesalvetti. Per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa e Cascina e i mezzi del 118. L'auto si è ribaltata per cause ancora da decifrare.