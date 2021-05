I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti nel pomeriggio del 2 maggio per diversi rami e alberi caduti a causa del forte vento. Da segnalare intorno alle ore 17.45 un albero caduto in via Giovanni da Montorsoli, che ha coinvolto tre veicoli parcheggiati. Nessuna persona risulta coinvolta nell'evento. Il personale dei vigili del fuoco, con l'ausilio di una autogru, ha provvidto alla rimozione dell'albero per il successivo ripristino della viabilità.