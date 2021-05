Nasce a Empoli la prima Consulta degli Studenti: ecco i componenti

È nata la Consulta degli Studenti, prima esperienza assoluta di questo tipo a Empoli.

Nei giorni scorsi si è svolta, nella sala consiliare del Comune di Empoli, la seduta di insediamento che ha visto la elezione del presidente e del vicepresidente.

È stato il presidente del Consiglio Comunale Alessio Mantellassi, con delega alla partecipazione, ad avviare un percorso partecipativo all’interno delle scuole superiori cittadine che ha portato alla ‘chiamata’ di 35 ragazze e ragazzi.

«Quando i giovani entrano nei luoghi delle istituzioni democratiche è per me un piacere immenso. Sono molto soddisfatta che per la prima volta si sia creato un organismo che possa dialogare in modo più semplice e diretto con l’amministrazione – ha detto il sindaco Brenda Barnini, proseguendo –. È anche un segnale di speranza che questa esperienza parta dopo mesi e mesi di lockdown e di scuole chiuse. Sarà utile a noi che siamo chiamati a governare la città e a tutti gli studenti che potranno farci pervenire le loro istanze sapendo che le ascolteremo ben volentieri perché rappresentano una fetta importante di Empoli e perché sono il nostro futuro. La Consulta degli Studenti era fra i punti del mio programma elettorale. Siamo pronti ad offrire la massima disponibilità al dialogo ed al confronto. Buono studio e buon lavoro a tutti le ragazze e i ragazzi che ne fanno parte»

«Volevamo creare uno strumento per avvicinare il Comune agli studenti delle superiori, uno spazio per il confronto e il dialogo costante. Quello che mancava era un organismo che mettesse più facilmente in contatto gli studenti con gli amministratori della città: lo abbiamo creato e adesso inizia a lavorare – ha spiegato Alessio Mantellassi –. Ho ascoltato molti rappresentanti di classe per raccogliere le loro idee su come costruire la Consulta, adesso saremo al loro fianco per aiutarli e supportarli. Il dialogo e la partecipazione devono essere due fari per il governo dei beni comuni».

Giorgio Cinotti è stato eletto presidente: «Sono molto contento del ruolo che mi è stato affidato dai ragazzi della Consulta Comunale degli Studenti di Empoli; insieme a Marcello Garinei vicepresidente in carica con me, ho intenzione di riunire nuovamente la Consulta al più presto per metterci subito al lavoro e iniziare ad organizzare dei progetti per tutti gli studenti della zona che rappresentiamo».

Marcello Garinei, è il vicepresidente: «Premetto di essere estremamente grato verso miei compagni per la nomina che mi hanno affidato. Tutti noi, rappresentanti degli studenti, collaboreremo il più possibile per costruire progetti che includeranno i nostri stessi istituti, cercando di migliorarci sempre di più».

Elenco dei componenti

Andrea Borgioli, Samuele Paci, Riccardo Sabatini, Anna Giulia Sogli Degl’Innocenti: eletti nel Consiglio d’Istituto E. Fermi-L. Da Vinci;

Enrico Maria Chiorazzo, Alessandro Guidi, Elena Marzuoli, Camilla Ostuni: eletti nel Consiglio d’Istituto Virgilio;

Victoria Barabasz, Giulia Varca: elette nel Parlamento Regionale degli studenti Virgilio;

Giammarco Benozzi, Chiara Maria Vannini, Giorgio Cinotti, Vittorio Cioni: eletti nel Consiglio d’Istituto Il Pontormo;

Enea Fanciullacci, Giorgio Cinotti (presidente): eletti nella Consulta Provinciale degli studenti 2019/20 Il Pontormo;

Samuele Bolioli, Marian Ion Cosmi, Andrea Mazzone, Matilde Salonia: eletti nel Consiglio d’Istituto Ferraris-Brunelleschi;

Leonardo Caverni, Marcello Garinei: eletti nella Consulta Provinciale degli studenti Ferraris-Brunelleschi;

Giacomo Cerullo, Rebecca Russo: eletti nel Parlamento Regionale degli studenti Ferraris-Brunelleschi;

Francesco Stagni, Dylan Rutili: eletti nel Parlamento Regionale degli studenti della Fondazione Conservatorio Ss.Ma Annunziata;

Matilde Pavlidis, Noemi Tschabuschnig: elette nella Consulta Provinciale degli studenti della Fondazione Conservatorio Ss.Ma Annunziata;

Giulio Pantanelli, Marco Nencioni, Niccolò Fontani, Raffaele Carmignani Cambi, Viola Pinori, Andrea Nesi, Emma Di Dio: rappresentanti Liceo Scientifico Istituto Calasanzio.