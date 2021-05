Coronavirus a Fucecchio, leggera risalita dei casi

Dopo la drastica riduzione dei contagi avvenuta all'inizio di aprile, nelle ultime tre settimane a Fucecchio si sta registrando un andamento ondivago del numero di positivi. Dopo i 56 della scorsa settimana negli ultimi sette giorni il dato è risalito a quota 68. Un aumento che sicuramente merita attenzione ma che non genera particolare apprensione anche perché la situazione sembra essere in netto miglioramento in tutta la zona.