FdI contro Masetti: "Ha detto 'Ora sta zitta' alla capogruppo Pilastri"

A Montelupo Fiorentino si sono scaldati gli animi nell'ultima seduta del Consiglio comunale, specie quando si è parlato di DDL Zan. Fratelli d'Italia Empolese Valdelsa punta il dito contro Paolo Masetti, sindaco montelupino. Il primo cittadino, durante una discussione con Maddalena Pilastri - capogruppo FdI all'Unione dei Comuni e capogruppo Cdx a Montelupo -, avrebbe detto 'Ora sta zitta'. La frase non è andata giù a Fratelli d'Italia, che ha diramato il seguente comunicato.

"Durante il dibattito su una mozione a favore del DDL Zan, portata in discussione dalla maggioranza, Pilastri interviene, motivando, in maniera civile, le sue perplessità sul documento presentato. Finito l’intervento interviene il sindaco che invece di gestire la discussione, come il ruolo di presidente del consiglio comunale imporrebbe, si mette subito a rispondere a Pilastri circa l’intervento appena fatto. Ovviamente il consigliere replica e il sindaco che, ricordiamo, è anche presidente del consiglio comunale, invita Pilastri a smettere con la sua replica che era più che legittimata dal comportamento precedente avuto dal primo cittadino. E Masetti lo fa in una maniera del tutto discutibile, con uno “Ora, sta zitta” veramente irrispettoso verso il consigliere e verso il tutto il consiglio comunale, soprattutto verso le donne presenti.

Un “Ora sta zitta” che grida vendetta, che stride assolutamente con la sensibilizzazione verso la figura femminile, contro la violenza verbale verso la donna, sensibilizzazione della quale spesso la sinistra locale si impossessa, accusando gli altri di scarso impegno.

Un “Ora sta zitta” pronunciato durante un dibattito su un disegno di legge che dovrebbe, secondo la sinistra, punire anche certe violenze verbali.

Un “Ora sta zitta” che dimostra che le parole e le idee di una donna di destra possono essere tranquillamente censurate se non conformi al “sentire” del momento della sinistra. Perché si è donna in maniera giusta solo se la si pensa come la sinistra?

Ci aspettiamo quindi una presa di posizione pubblica da Masetti, per quel suo “Ora sta zitta”. Perché Masetti è il sindaco di tutti i suoi concittadini, non solo di chi lo ha votato.

Perché, se, pubblicamente, un sindaco può diffondere il suo palmo della mano con scritte a favore di un disegno di legge sul quale non tutti i suoi cittadini sono d’accordo, pubblicamente, un sindaco può ammettere di aver sbagliato nei propri comportamenti pubblici nei confronti di una donna eletta che, legittimamente, non la pensa come lui".