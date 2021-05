Inchiesta Keu, il Consiglio approva l'odg di Montelupo è Partecipazione

Il Consiglio Comunale di Montelupo Fiorentino, nella seduta del 30 aprile 2021 ha votato all'unanimità l’ODG proposto dal nostro gruppo “Montelupo è Partecipazione” che aveva come oggetto “l’eventuale utilizzo di rifiuti tossici delle concerie del Valdarno non trattati secondo il corretto processo di bonifica nel territorio del Comune di Montelupo Fiorentino”

Ringraziamo quindi l’intera compagine consiliare per la sensibilità dimostrata verso questioni così importanti come l’ambiente, la salute pubblica e le infiltrazione mafiose. emerse dalle indagini in corso e che riguardano tutti i cittadini e non possono essere certo appannaggio di una parte politica.

Le nostre richieste, fatte proprie dal massimo organo democratico comunale :

1) verificare che nessuna delle aziende implicate nell’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze citata in premessa abbia operato nel comune di Montelupo Fiorentino in anni recenti, o almeno da quando il ciclo di trattamento dei rifiuti tossici delle concerie sia regolamentato dai processi oggetto di violazione, con il conferimento di materiali di recupero delle lavorazioni conciarie in qualsiasi modalità sia avvenuto;

2) porre in essere tutte le attività di verifica preventiva, e di bonifica successiva qualora fossero rilevate attività di conferimento di rifiuti da parte delle suddette aziende.

3) costituire il Comune di Montelupo Fiorentino come Parte Civile nell’eventualità che quanto interessato dall’attività di verifica dia riscontro a comportamenti penalmente rilevanti

4) di attivarsi affinché quanto sopra sia applicato anche dall’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa all’interno del suo ambito di competenze

Nel ribadire la nostra soddisfazione per tale risultato, vogliamo ribadire la nostra volontà di essere al servizio della cittadinanza e di continuare a combattere su questioni fondamentali come quelli della salute.

QUI il testo integrale.

Montelupo è Partecipazione