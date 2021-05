Lite con coltello in centro a Viareggio, denunciato minorenne

Un 16enne è stato denunciato a Viareggio dopo una lite. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di sabato 1 maggio in piazza Shelley. La rissa è nata per futili motivi e il 16enne ha inferto una coltellata a una gamba di un altro ragazzo. Il giovane è stato quindi denunciato per lesioni aggravate e possesso di armi e oggetti atti a offendere.

Sono in corso le indagini della polizia per ricostruire quanto accaduto. Le volanti sono intervenute verso le 19, quando sul posto erano già presenti i sanitari inviati dal 118. Il giovane ferito è stato portato in ospedale e poi dimesso.

Alcuni testimoni hanno indicato alla polizia che il presunto autore del ferimento si era rifugiato in un locale nelle vicinanze. Il 16enne è stato individuato e, scrivono dal commissariato, "ha ammesso gli addebiti e sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di un coltello pieghevole (cosiddetto da portafoglio) con manico di plastica e lama da 9 cm che veniva sequestrato".

Il titolare del Caffè Shelley, con un post su Facebook, ha preso le distanze da quanto accaduto.