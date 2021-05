Perugia in B 'grazie' a Montelupo: esultano Angella e Fulignati

Il Perugia è salito dalla Serie C alla Serie B. La squadra umbra ha vinto 0-2 con la Feralpisalò e si è presa la promozione in cadetteria. Esultano gli umbri, ma esulta anche Montelupo Fiorentino. Il merito è anche di due montelupini doc come Gabriele Angella e Andrea Fulignati.

Angella è nato a Firenze nel 1989 e fa il difensore, Fulignati è nato a Empoli nel 1994 e fa il portiere: entrambi vengono da Montelupo Fiorentino e sono cresciuti nel settore giovanile dell'Empoli. Fanno festa anche loro in una grande giornata per Perugia.

Angella ha giocato più di trenta gare in stagione ed è stato uno dei baluardi della difesa del Grifone. Lo stesso vale per Fulignati, tra i portieri meno battuti dell'intero girone B. Insomma, è una giornata importante anche per Montelupo. Non sono gli unici toscani a esultare nel Perugia: decisivo l'apporto del pratese Salvatore Elia, così come quello del livornese Marco Moscati.

Gianmarco Lotti