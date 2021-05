Rissa a Riglione, denunciati tre giovani

Tre persone sono state denunciate per la rissa del 3 aprile a Riglione (Pisa). Quel giorno un giovane litigò con tre persone fuori da un bar in via Tosco Romagnola. La polizia ha ricostruito i fatti grazie a filmati e testimonianze.

Il giovane, del luogo, si prende a male parole con tre coetanei di origini albanesi. Questi gli gettano addosso della birra come gesto di sfida e poi lo aggrediscono con bottigliate. Una ragazza di passaggio si mette in mezzo per separarli ma riceve una gomitata.

L'aggredito prende la catena della bicicletta e cerca di difendersi, poi se ne va a bordo delle due ruote. I tre rimasti hanno ferite per cui è necessario andare in ospedale: al pronto soccorso riferiscono di essersi procurati le ferite inavvertitamente, ma le prove della polizia li inchiodano.

I tre, tutti ventenni e residenti a Pisa, sono stati denunciati. In via di identificazione il giovane andato via in bici.