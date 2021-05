Spaccio di droga, in manette due giovani a Viareggio

La polizia ha trovato 450 grammi di marijuana in una casa di Viareggio e ha arrestato un 19enne di origini marocchine. Nell'abitazione erano presenti anche cellulari, 700 euro in contanti e materiale per confezionare la droga. Accertamenti sono in corso su altre persone trovate nell'abitazione al momento della perquisizione

Non è l'unico caso nella cittadina della Versilia. I carabinieri hanno arrestato un 21enne, anche lui di origine marocchina, sorpreso a spacciare. Dentro un sacchetto di cui il 21enne avrebbe cercato di disfarsi sono stati trovati 25 dosi di cocaina, per un peso di quasi 30 grammi, e altre 15 dosi di hashish, di peso complessivo di circa 28 grammi.