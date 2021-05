Strage di Viareggio, raccolti 135mila euro per i sei ferrovieri

La sottoscrizione per pagare le spese legali dei ferrovieri nel processo per la strage di Viareggio ha raggiunto 135.311 euro. Un risultato importante, dato che le spese erano di circa ottantamila euro. I sei ferrovieri erano parte civile come rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ma la sentenza della Cassazione, a differenza di quanto disposto dai giudici di primo grado e poi di appello, non ha riconosciuto al disastro l'aggravante dell'incidente sul lavoro.

Alessandro Pellegatta, Dante De Angelis, Filippo Cufari, Giuseppe Pinto, Maurizio Giuntini e Vincenzo Cito sono i sei ferrovieri che hanno diffuso oggi una nota per dire grazie a chi ha donato i soldi. Le adesioni sono state addirittura tremila.

La sottoscrizione resta aperta: "Una volta soddisfatti gli 'obblighi giudiziari' tutte le somme eccedenti le destineremo all'eventuale proseguimento del percorso giudiziario relativo alla strage di Viareggio, a iniziative di solidarietà in tema di salute e sicurezza del lavoro e del trasporto ferroviario, e a tutela di lavoratori e ambiti oggetto di repressione".