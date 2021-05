Abbandonano 2mila kg di scarti tessili, beccati a Quarrata

I carabinieri forestali di Pistoia, negli ultimi giorni, hanno effettuato una serie di controlli in materia di trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti.

A Quarrata sono stati intercettati un 37enne marocchino ed un 30enne della Guinea, intenti a scaricare scarti di lavorazione tessile lungo via Ceccarelli.

Alla vista dei militari i due hanno provato a scapapre sul furgone in loro possesso.

Raggiunti dopo un breve inseguimento, i due sono stati bloccati e all’interno del furgone sono stati trovati 27 sacchi contenenti circa 2 tonnellate di scarti tessili che avrebbero smaltito senza controllo alcuno.

Il furgone e il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre i due sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pistoia per concorso in trasporto e smaltimento illecito di rifiuti.