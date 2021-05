Anci Toscana e agricoltura: mercoledì due eventi web

Il tema dell'agricoltura sarà al centro di due importanti iniziative previste per mercoledì 5 maggio da Anci Toscana: due webinar di approfondimento e informazione sui Progetti Integrati Territoriali e sui nuovi strumenti di programmazione comunitaria.

La giornata partirà alle 9.30, con "Il ruolo dell'imprenditore agricolo nella tutela e valorizzazione del paesaggio rurale": un'occasione di confronto con esperti, amministratori e tecnici su una temativa delicata e in continua evoluzione, con l'obiettivo di far crescere la consapevolezza degli imprenditori sull’importanza della pratica dell’agricoltura nei confronti del paesaggio, con particolare riferimento alle aree soggette a vincolo paesaggistico e ai siti della Rete Natura 2000; un patrimonio collettivo di cui gli imprenditori sono da sempre custodi, e cher costituisce un valore fondamentale per l’attività economica in teermini di qualità della produzione, di occupazione e del turismo.

Moltissimi i primi cittadini che porteranno il loro contributo: Luca Marmo sindaco di San Marcello Piteglio, Maria Ida Bessi sindaco di Capraia; Massimiliano Angori Sindaco di Vecchiano, Pier Paolo Mugnaini sindaco Radda in Chianti, Massimiliano Ghimenti sindaco di Calci, Francesco Pifferi Sindaco di Camporgiano, Marco Remaschi Sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Traversari sindaco di Marliana.

Nel pomeriggio, dalle 15.30, si terrà poi il Tavolo Agricoltura e la Consulta della Montagna, per affrontare il tema della dotazione economica e delle prossime misure previste nel Programma di Sviluppo Rurale rispetto al periodo di transizione 2021-2022. Sarà presente la vicepresidente della Regione e assessore all'Agricoltura Stefania Saccardi.

Fonte: Anci Toscana Ufficio Stampa