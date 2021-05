Aperte le iscrizioni per i nidi d’infanzia a Lastra a Signa

Dal 10 al 31 maggio sono aperte le iscrizioni ai servizi per la prima infanzia per l'anno educativo 2021/2022.

Le iscrizioni devono essere fatte esclusivamente in forma digitale collegandosi al seguente link: Iscrizioni nidi d'infanzia.

Per poter accedere è necessario essere in possesso delle credenziali che devono essere richieste tramite email pubblicaistruzione@comune.lastra-a-signa.fi.it allegando copia del documento di identità valido e codice fiscale del genitore richiedente o tramite SPID.

Per le famiglie che non siano in possesso di strumenti informatici e hanno difficoltà ad accedere alla domanda possono fissare un appuntamento presso l’Ufficio Servizi Educativi al n. 055 3270114.

Per tutte le informazioni consultare la scheda informativa seguente:

http://www.comune.lastra-a-signa.fi.it/schede/attivit_educative_formative_e_promozionali/iscrizione-ai-nidi-d-infanzia

Open day

Per accompagnare i genitori nella scelta del nido d’infanzia viene organizzata un’apertura straordinaria per sabato 8 maggio dalle ore 9,00 alle ore 13,00, previa prenotazione presso ogni struttura educativa (telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 11,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00:

Per il Nido d'infanzia I Caci (055 8723668 e 055 8727918)

Per il Nido d'infanzia Carcheri (055 8713274)

Per il Nido d'infanzia Lastra (055 3270135)

Per la Sezione distaccata Nido I Caci (055 8723601)

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa