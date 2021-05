Astrazeneca per cinquantenni, la valutazione del commissario Figliuolo

Astrazeneca per cinquantenni, lo studio per portare avanti la campagna vaccinale

Occhi puntati sulla campagna vaccinale e una novità arriva quest'oggi dal generale Paolo Francesco Figliuolo durante l'inaugurazione dell'hub vaccinale del polo acquatico di Roma. Astrazeneca potrebbe essere esteso agli under 60, cioè alla classe di età dei nati tra il 1951 e il 1961. "Questo sulla base degli studi. Ne sto parlando con Iss e con il comitato tecnico-scientifico dell'Aifa. I vaccini vanno impiegati tutti - ha sottolineato - Astrazeneca è consigliato a determinate classi ma l'Ema dice che va bene per tutti. Ci sono effetti collaterali ma sono infinitesimali. Se non impieghiamo tutti i vaccini il ritmo della campagna non raggiunge gli obiettivi nei tempi prefigurati".

Un'altra novità riguarda anche gli atleti italiani chiamati alle Olimpiadi, anche loro saranno vaccinati "a brevissimo, perché è un segno dell'Italia che riparte".