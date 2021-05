Consiglio comunale di Montelupo, Bagnai: "Episodio spiacevole che non si ripeta"

Nel comune di Montelupo Fiorentino, essendo sotto i 15.000 abitanti non c’è obbligo di elezione di un presidente del consiglio comunale distinto dal Sindaco, che pertanto presiede le sedute. Tuttavia non è accettabile che essendo il rappresentante di una maggioranza consiliare anteponga questo suo ruolo alla terzietà che gli è imposta nel presiedere le sedute.

In occasione dell’ultima seduta abbiamo assistito ad una cattiva caduta di stile lesiva dell’onorabilità personale e politica del capogruppo di Montelupo nel Cuore-Centrodestra per Montelupo Maddalena Pilastri (Qui la notizia).

Era in discussione una mozione presentata dal gruppo di maggioranza (PD) riguardante gli aspetti che attengono al disegno di legge Zan, citato solo per la contingenza attuale dell’approdo al Senato ma chiaramente in linea con gli obiettivi della mozione che non a caso recava un oggetto uguale a quello del disegno di legge.

La collega Pilastri ha espresso i punti di vista assai critici del gruppo e suoi personali, sentendosi subito dire dal Sindaco, in modo assai irrituale che lui è favorevole al disegno di legge. Un tentativo di replica è stato immediatamente stoppato con un perentorio "ora stai zitta" che era tutt’altro che un invito, per quanto il Sindaco abbia accompagnato l’epiteto infelice con la precisazione che avrebbe potuto intervenire successivamente.

Il gruppo consiliare di centro destra sottolinea con rammarico che non è la prima volta che si manifestano episodi di intolleranza nei confronti del proprio capogruppo la cui dignità di eletta merita rispetto.

Riteniamo chiuso lo spiacevole episodio non senza precisare che se si ripetesse, il vice presidente del consiglio comunale, Daniele Bagnai, rassegnerebbe immediatamente le sue dimissioni dalla carica, non potendo e non volendo condividere atteggiamenti irriguardosi estranei alla normale dialettica che abitualmente caratterizza le sedute.

Fonte: Consigliere Daniele Bagnai, Montelupo nel Cuore-Centrodestra per Montelupo