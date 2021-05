Contagi sul posto di lavoro, l'iniziativa Cgil nell'Empolese Valdelsa

A fronte della preoccupazione legata all'aumento dei contagi Covid nei luoghi di lavoro registrato sul territorio dell'Empolese Valdelsa, in particolare in alcuni settori, la Cgil fiorentina e le sue categorie organizzano una iniziativa pubblica online rivolta ai lavoratori, agli Rls, ai delegati ed alle imprese, coinvolgendo le istituzioni e gli istituti preposti alla prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro, per un maggiore impegno di tutti gli attori coinvolti. Tale iniziativa si svolgerà mercoledì 5 maggio dalle 10 alle 12, e sarà visibile sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Cgil Firenze

Il programma di interventi è il seguente:

- Donatella Galgani FILCAMS CGIL

- Maurizio Garofano FIOM CGIL

- Paolo Grasso FP CGIL

- Giuseppe Dentato FILCTEM CGIL

- Sabrina Calogero FP CGIL (condizione sanitaria del territorio)

LE DENUNCE DI INFORTUNO COVID-19

- Direttore INAIL Firenze Dott. Michele Brignola

LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO

- Resp. DIP.PREVENZIONE SSLL Dott. Luigi Mauro e Dott.ssa Tonina Iaia

INTERVENTI DELLE ISTITUZIONI

- Presidente SDS Empolese Valdelsa Valdarno Alessio Spinelli

- Presidente dell'Unione dei Comuni Alessio Falorni

Fonte: Cgil Empolese Valdelsa