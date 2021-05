Contributi a enti del terzo settore, bando a Cascina

Il Comune di Cascina ha pubblicato un avviso pubblico per l'assegnazione di contributi, agli Enti del Terzo Settore, rivolti alla progettualità in ambito sociale. Le risorse a disposizione ammontano complessivamente a 35.000 euro e sarà erogato un contributo economico fino ad un massimo di 5.000 euro per ciascuna proposta progettuale selezionata, fino ad esaurimento delle risorse.

"Consci del fondamentale ruolo che l'associazionismo e il volontariato rivestono nella nostra comunità - dichiara l'Assessora al Welfare Giulia Guainai - abbiamo voluto incrementare le risorse comunali a sostegno della progettualità in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario. Una misura concreta che mira alla riduzione della marginalità sociale e stimola politiche di inclusione e accoglienza necessarie per far fronte alle gravi ripercussioni sociali che la pandemia ha generato o acuito". La valutazione dei progetti, che dovranno esser in linea con iniziative e interventi a sostegno dell’inclusione, dell’accoglienza, dell’integrazione e della promozione del benessere sociale di famiglie ed anziani, sarà effettuata dall’Ufficio Sociale sulla base dei criteri indicati nell'avviso.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le 12.00 del 31 maggio, pena la loro inammissibilità, utilizzando la modulistica messa a disposizione sul sito del Comune di Cascina ed inviate per PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al personale del Servizio Sociale e Casa contattando i numeri: 050.719.199 - 050.719.262 - 050.719.312 - 050.719.236.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio stampa