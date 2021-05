Covid, a Scandicci 65 nuovi casi in una settimana

La Presidente della Società della zona Fiorentina Nord Ovest Camilla Sanquerin ha comunicato ai Sindaci gli aggiornamenti sui dati dell’emergenza sanitaria Covid-19 forniti dalla Asl Toscana Centro per la settimana dal 27 al 3.5.2021.

A Scandicci i nuovi positivi in questa settimana sono stati 65, con un tasso settimanale di 127,34 casi per 100.000 abitanti. Per quanto riguarda i vaccini, al 3.5 risultano somministrate 13.201 prime dosi e 6.006 seconde dosi a cittadini di Scandicci. I tamponi effettuati presso il punto Drive through di piazza Kennedy gestito dalla Fondazione Pas sono stati in media 120 al giorno. I casi di positività registrati a Scandicci dall’inizio della pandemia fino a lunedì 3 maggio 2021 sono 3.366, mentre i casi attivi a questa data risultano 314.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa