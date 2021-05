Covid, due nuovi hub per le vaccinazioni a Bagno a Ripoli e Pontassieve

Lavori in corso per allestire i primi due Hub vaccinali nel territorio della Società della Salute Fiorentina Sud Est. Ad annunciarlo Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli e presidente della Società della Salute Fiorentina Sud Est.

"Nasceranno tra pochi giorni alla Casa del popolo di Grassina e all'auditorium Chino Chini di Pontassieve - spiega su Facebook il primo cittadino -. Complessivamente, saranno in grado di somministrare oltre 1100 dosi di vaccino al giorno grazie ad un grande lavoro di coordinamento tra Asl Toscana Centro, Comuni, associazioni di volontariato e i titolari delle strutture".

Alla Casa del popolo di Grassina, dunque, le somministrazioni potranno partire già da questa settimana. "Vedere molti circoli, di per sé già centrali per la vita sociale dei territori, aprirsi a questa nuova importantissima funzione che ha come obiettivo la salute pubblica, onestamente ci riempie d'orgoglio -- conclude Casini -. Nel caso di Grassina, dopo il 'culturale'...ora 'principia ad avviare il vaccinare!'"