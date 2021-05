Digitalizzazione a Carmignano, due novità per scuola e libri

Arrivano a Carmignano alcune importanti novità riguardanti la scuola, che riguardano l’innovazione tecnologica dei servizi. Le iscrizioni alla mensa e al trasporto scolastico da quest’anno saranno online, così da agevolare le famiglie nell’adesione a questi servizi, L’accesso alle piattaforme avverrà tramite tessera sanitaria e Spid.

La seconda novità riguarda le cedole librarie, che diventeranno digitali. Se fino allo scorso anno era necessario aspettare l’inizio dell’anno scolastico e utilizzare le cedole cartacee, questo settembre basterà recarsi alle librerie e cartolerie convenzionate con il codice fiscale dell’alunno residente a Carmignano, anche se va a scuola in un altro Comune, e prenotare i libri.

“Si tratta di un progetto in sinergia fra l’Ufficio Scuola e l’Ufficio Informatico del Comune – specifica l’assessora Tamara Cecconi – che ci ha permesso di dare un servizio di innovazione tecnologica a costo zero, in quanto sviluppato del tutto internamente. I cittadini che avessero difficoltà ad utilizzare i servizi digitali, potranno comunque recarsi in Comune per essere supportati dai nostri uffici”.

“Meno carta equivale ad un minore impatto ambientale – aggiunge il sindaco Edoardo Prestanti – e per noi anche questo passo di digitalizzazione è importante per la tutela dell’ambiente, oltre che per l’agevolazione dei servizi alle famiglie. Il tutto, in parallelo con la sinergia che stiamo avendo con Tim per migliorare sempre di più la connessione internet su tutto il territorio”.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa