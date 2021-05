Elezioni 2021, 30 Comuni alle urne: si vota in autunno

Sono state ufficialmente rimandate a causa della pandemia le elezioni amministrative del 2021: non si voterà come previsto a fine primavera ma in autunno, a data ancora da definire. I Comuni che andranno al voto sono 29, di cui 23 a scadenza naturale e 6 commissariati o decaduti (Monticiano, Pescia, Reggello, San Vincenzo, Abetone Cutigliano, Castellina Marittima e Capalbio); l’unico capoluogo di Provincia interessato è Grosseto. Ecco la lista

In provincia di Arezzo: Anghiari, Civitella in Val Di Chiana, Montevarchi, Sansepolcro.

In provincia di Firenze: Reggello, Sesto Fiorentino

In provincia di Grosseto: Capalbio, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello, Roccalbegna, Scansano

In provincia di Livorno: San Vincenzo

In provincia di Lucca: Altopascio, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Seravezza

In provincia di Massa: Montignoso, Pontremoli

In provincia di Pisa: Buti, Santa Luce, Vecchiano, Castellina Marittima

In provincia di Prato: Carmignano

In provincia di Pistoia: Abetone Cutigliano, Larciano, Pescia

In provincia di Siena: Chiusi, Monticiano, Trequanda