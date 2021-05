Fresco di Oscar, Anthony Hopkins a passeggio per Cortona

Dopo aver conquistato la statuetta più ambita del cinema appena una settimana fa, oggi era a passeggio sotto il sole primaverile del sud della Toscana. Anthony Hopkins, 83 anni, fresco di Oscar per il migliore attore grazie alla sua interpretazione in 'The Father', ha visitato da turista Cortona.

Il celebre attore, che ha replicato la vittoria agli Oscar dopo quella del '92, dove si aggiudicò il premio con Hannibal Lecter nel film 'Il Silenzio degli Innocenti', è stato visto passeggiare insieme alla moglie in centro, in via Nazionale.

Affezionato alla città della Valdichiana, fu ospitato anche nel 2009 al Tuscan Sun Festival. Hopkins ha fatto acquisti in alcuni negozi, fermandosi con alcuni passanti che lo avevano riconosciuto per scattare un po' di foto. Dopo alcuni saluti, il premio Oscar ha lasciato Cortona.