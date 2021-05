In giro per Empoli con un manganello, denunciato

Nel corso della serata del primo maggio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Empoli hanno denunciato in stato di libertà un 36enne campano, da anni residente a Empoli, per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’uomo, già conosciuto alle Forze dell’Ordine, è stato controllato mentre stava camminando lungo il viale Petrarca.

Nella circostanza, alla vista dei Carabinieri, lo stesso ha mostrato nervosismo e per tale motivo è stato sottoposto a controllo.

I successivi accertamenti hanno permesso di rinvenire all’interno del suo zaino un bastone estensibile in acciaio lungo 42 cm., che di fatto è un manganello di ridotte dimensioni che si allunga con un semplice movimento.

Interpellato in merito, l’uomo a suo dire, lo porta per difendersi da eventuali aggressori, ma di cui ne è vietato il possesso in luogo pubblico, essendo un oggetto destinato all’offesa della persona. Il manganello è stato posto sotto sequestro e l’uomo denunciato.