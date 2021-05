L’anello ciclistico del Colle nel nome del primo presidente Antonio Facchini

Ci saranno anche i ragazzi della Fosco Bessi all’inaugurazione dell’anello ciclistico del Colle, intitolato ad Antonio Facchini, primo presidente della storica associazione sportiva.

La targa verrà svelata giovedì 6 maggio alle 17. Poi saranno gli allievi della Fosco Bessi a inaugurare il circuito con i primi giri di pista.

“L’anello consentirà ai giovani della Fosco Bessi di allenarsi in sicurezza – ha commentato l’assessore allo sport Laura Maggi -. Per questo in determinati orari sarà riservato a loro, mentre per il resto del tempo sarà a disposizione di tutti i cittadini”.

Antonio Facchini fu tra i fondatori dell’associazione ciclistica, nata nel 1948 da un gruppo di ragazzi che frequentavano la scuola popolare di San Donato con Don Lorenzo Milani e fu lo stesso parroco a caldeggiare la nascita di una società calenzanese, per non obbligare gli appassionati di questo sport a spostarsi nei comuni limitrofi.

Si decise di intitolarla a Fosco Bessi, un giovane sportivo del Colle fucilato dall’esercito nazista in ritirata, e Antonio Facchini fu subito eletto presidente, carica che mantenne fino a che le sue condizioni di salute glielo consentirono.