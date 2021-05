Muore a 14 anni il piccolo Matteo, un duro colpo per Montelupo

Ha trascorso su questa terra solo 14 anni, il piccolo Matteo. Quattordici anni di amore per la madre.

Matteo Gelardi Cianchi è scomparso a 14 anni, il giovanissimo era residente a Montelupo Fiorentino nella casa assieme alla madre Sandra, rimasta sempre al suo fianco per dargli tutto quello di cui aveva bisogno.

Tante le difficoltà, in primis il sostegno 24 ore su 24 al piccolo gravato da una disabilità importante, causata da un'operazione a 7 mesi che ha danneggiato alcune parti cerebrali. La madre in questi anni si è trovata a far fronte a mille difficoltà, specialmente dopo la perdita del marito.

Alcuni anni fa la lettera della madre all'amministrazione e all'Asl per avere un alloggio più adeguato alle esigenze dei due si era fatta sentire sulla stampa, con la solidarietà di tutte le parti in causa.

La famiglia Cianchi è conosciuta nella città della ceramica, il cordoglio è stato espresso anche sui social network, dove la notizia ha rabbuiato un pomeriggio soleggiato di maggio.