Calano i prezzi delle case di Firenze: -1,9%

Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nella seconda parte del 2020 i valori immobiliari di Firenze hanno segnalato un ribasso dello 0,4% e chiude l’anno con una contrazione dell’1,9%. Negli ultimi 10 anni il mercato di Firenze ha dato ottimi risultati performando decisamente meglio rispetto alle altre metropoli, infatti gli immobili hanno perso solo il 14,5% del loro valore.

TREND PREZZI FIRENZE

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-6,7% -3,1% +0,1% +2,0% +2,1% +1,9% +3,4% -1,9%

Sulle compravendite il 2020 chiude con una contrazione del -15,2% e con volumi pari a 4.214 transazioni.

TREND COMPRAVENDITE FIRENZE CITTA’

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3.342 3.766 4.140 4.789 5.167 5.366 4966 4.214

VARIAZIONI PERCENTUALI DEI PREZZI (II SEMESTRE 2020 rispetto al I SEMESTRE 2020)

FIRENZE II sem 2020

Poggio Imperiale - Bandino 0%

Isolotto -2,9%

Novoli - Careggi 0%

Campo di Marte +0,3%

CAMPO DI MARTE. Prezzi in lieve aumento e attesa della tramvia

Campo di Marte chiude con un aumento dei prezzi dello 0,3% grazie anche al trend dei quartieri di Varlungo e Rovezzano, mentre sono stabili quelli di Bellariva. La facilità di accesso al credito ha portato chi ha una disponibilità di spesa limitata ad acquistare in questi quartieri dove i prezzi sono più contenuti. Si tratta per lo più di famiglie e giovani coppie. Anche gli investitori si sono mossi investendo fino ad un massimo di 200 mila € per poi mettere a reddito. Bellariva è il quartiere più centrale, infatti acquista in zona non solo chi già vive ma anche chi abita nei quartieri limitrofi. Una soluzione usata in buono stato si valuta mediamente 2700-2800 € al mq. In posizione più decentrata sorge il quartiere di Rovezzano, con un’offerta immobiliare caratterizzata, in parte, da abitazioni di tipologia popolare (ex Iacp). Una soluzione usata ha quotazioni medie di 2000 € al mq. Varlungo, che sorge in posizione intermedia tra gli altri due quartieri, offre abitazioni acquistabili a 2600 € al mq con punte di 3300 € al mq. Da segnalare che, in futuro, la zona sarà interessata dal progetto della tramvia che collegherà piazza della Libertà a e bagni a Ripoli. Si segnala il completamento di nuove costruzioni in luogo di un palazzo dell’Enel ormai dismesso. Prezzi medi di 5000 € al mq.

ISOLOTTO. Nuove costruzioni ed investitori caratterizzano l’area

Diminuiscono del 2,9% i valori degli immobili della macroarea di Isolotto, soprattutto in seguito al trend del quartiere di Soffiano. La maggioranza degli acquirenti ha preferito soluzioni in buono stato o comunque che non necessitano di importanti interventi di ristrutturazione e questo ha comportato un calo dei valori per le tipologie da ristrutturare. Quasi sempre si sono realizzati acquisti migliorativi e questo ha determinato la necessità di immobili in buono stato. Una soluzione usata costa 3000 € al mq. Nuove costruzioni in corso si vendono a 4000 € al mq. Presenti investitori che acquistano per mettere a reddito visti i prezzi più contenuti rispetto ai quartieri vicini. Piace l’area che si sviluppa verso la collina di Firenze, dove ci sono soluzioni indipendenti e semindipendenti. Sulle colline più panoramiche si possono acquistare anche terratetti intorno a 5000€ al mq.

NOVOLI-CAREGGI/POGGIO IMPERIALE-BANDINO. Mercato stabile

Stabili i prezzi delle aree di Novoli-Careggi e Poggio Imperiale- Bandino. Nella prima macroarea ha performato bene Peretola, dove si segnala un incremento dei valori sui tagli più grandi, ricercati da famiglie del posto che desiderano realizzare un acquisto migliorativo. Ricercate le soluzioni con spazi esterni, soprattutto tra le nuove costruzioni. Le ultime risalgono al 2009 e sono apprezzate perché costruite con criteri antisismici. Hanno prezzi medi di 3000 € al mq. La maggioranza delle richieste, visti i prezzi contenuti, arriva da famiglie del posto, spesso immigrate e con una bassa disponibilità di spesa. L’offerta include terratetti, case di corte, cascine. Soluzioni in condomini degli anni ’80 e ’90 sono acquistabili a Brozzi e a Quaracchi. Una soluzione usata si vende intorno a 2000 € al mq. Il quartiere sorge al confine con Campi Bisenzio e sarà interessato dai lavori per il prolungamento della tramvia che collega Campi Bisenzio a Firenze. Tengono i valori a Novoli che, grazie alla posizione vicina al Polo Universitario e al Palazzo di Giustizia, ha una buona domanda di bilocali e di trilocali da acquistare sia come investimento e sia come prima casa. La maggioranza delle richieste si orienta su tagli da 60-70 mq, seguiti dai tagli di 40 mq. Una soluzione anni ’70 in buono stato costa 2600 € al mq, da ristrutturare 2000 € al mq. In questo momento l’attenzione dei potenziali acquirenti è focalizzata soprattutto sulla presenza di spazi esterni.

Quotazioni in leggero aumento a Puccini grazie ad acquisti di prima casa e di soluzioni ad uso investimento, stimolati dalla presenza del Polimoda e dell’Ospedale di Careggi. Tra le motivazioni la riqualificazione della “ex Manifattura Tabacchi” dove sono stati realizzati uffici, locali commerciali e in, piccola parte, immobili residenziali. Il progetto avanza. Il quartiere offre sia immobili civili sia signorili, questi ultimi a ridosso del parco delle Cascine, dove ci sono terratetti, ville bifamiliari e piccoli contesti condominiali. Prezzi medi di 2700- 2800 € al mq. Il buon andamento del mercato delle locazioni determina la presenza di investitori che comprano per frazionare e mettere a reddito.

FIRENZE CITTÀ Poggio Imperiale-Bandino Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo GAVINANA 3300 2900 2500 3600 3200 2800 Isolotto PONTE A GREVE - LE TORRI Nd 2700 2400 Nd 3100 2850 LEGNAIA - ISOLOTTO 3500 3000 2800 5000 4500 4000 SAN QUIRICO 3200 2800 2400 4000 3500 3200 SOFFIANO 3400 3000 2800 4000 3700 3200 Novoli-Careggi BROZZI - PERETOLA Nd 2000 1600 Nd 3000 2000 LEOPOLDO - VIEUSSEUX 2900 2600 2300 3600 3100 2700 NOVOLI - BARACCA 3500 2500 2000 4000 3000 2500 NOVOLI - GUIDONI 2300 2100 1900 3000 2700 2500 SAN JACOPINO 2600 2300 2100 3400 2900 2700 PANCHE 2350 2250 2150 3500 3200 3000 PONTE DI MEZZO 2900 2450 1850 3200 2700 2100 PUCCINI 2800 2500 2100 3300 3100 2900 ROMITO 2800 2500 2100 3400 2900 2600 STATUTO - LIBERTÀ - FORTEZZA 3200 2800 2500 4200 3500 3000 Campo di Marte BELLARIVA 3050 2750 2350 3600 3250 2950 CAMPO DI MARTE 3700 3000 2300 Nd Nd Nd COVERCIANO - SAN SALVI 3100 2800 2200 3300 3000 2500 MAZZINI - OBERDAN 4200 3800 Nd 5200 4800 Nd ROVEZZANO 2850 2600 2300 3400 3000 2750 SAVONAROLA 3700 3400 Nd 5000 4400 Nd SETTIGNANO 3100 2550 2000 Nd Nd Nd VARLUNGO 2850 2600 2350 3350 3050 2750 Legenda: Nd=Non disponibile Prezzi in € al mq Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

Fonte: Centro Studi Tecnocasa