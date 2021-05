Nozze d'oro a Vinci per Marco e Isabella, la lettera della famiglia

Arriva dal figlio Tommaso una lettera a nome di tutta la famiglia Degl'Innocenti per i 50 anni di matrimonio di Marco e Isabella. I due coniugi d'oro hanno festeggiato ieri a pranzo il traguardo di mezzo secolo d'amore e la famiglia ha voluto così dedicare parole d'affetto e d'amore per loro.

Possa la via crescere con voi.

Il vento essere alle vostre spalle, il sole scaldare il vostro viso e possa Dio tenervi nel palmo della sua mano.

Prendetevi tempo per amare perchè questo è il privilegio che Dio vi dà.

Prendetevi tempo per essere amabili perchè questo è il cammino della gioia, prendetevi tempo per ridere perchè il sorriso è la musica dell anima prendetevi tempo per amare la vita, amare Dio, amare le persone accanto a voi.

Fatelo con molta tenerezza perchè la vita è troppo corta per essere egoisti

Per Marco e Isabella di Vinci

Con affetto la Vostra famiglia