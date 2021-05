Pacchetto Scuola, aperte iscrizioni a Certaldo

Fino al 31 maggio 2021 sono aperte le iscrizioni per accedere al beneficio economico "Pacchetto Scuola 2021/2022". Il bando è riservato agli studenti che nel prossimo anno scolastico frequenteranno le scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori), residenti nel comune di Certaldo, con un Isee in corso di validità non superiore a 15.748,78 euro.

Il Pacchetto Scuola è un aiuto concreto alle famiglie che si trovano in condizione di difficoltà economica, con contributi validi per l'acquisto libri di testo, materiale didattico, servizi scolastici come abbonamenti per autobus e treni, partecipazione a gite e altro ancora.

Sul sito web del Comune, www.comune.certaldo.fi.it, sono disponibili e consultabili bando e documentazione. Il modulo di domanda, una volta compilato in ogni sua parte, con allegata la copia di un documento di identità del dichiarante, deve essere inviato all'ufficio Urp entro il 31 maggio 2021 per mail all’indirizzo urp@comune.certaldo.fi.it (l'ufficio invierà ricevuta di protocollo) o via posta elettronica certificata all’indirizzo comune.certaldo@postacert.toscana.it (solo da altro indirizzo pec).

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa