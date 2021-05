Paolo Rossi presenta il suo ultimo libro: "L'arsenale dalle porte strette"

Mercoledì alle 21.15 si svolgerà su piattaforma online (accessibile tramite la pagina Facebook Il Giardino degli Elefanti la presentazione dell'ultimo libro di Paolo Rossi "L'arsenale dalle porte strette".

Paolo Rossi, viareggino di nascita, ha lavorato a lungo in Valdera, ricoprendo il ruolo di dirigente prima nel Parco Alta Valdera e poi nell'Unione, fino a quando ha deciso di andare in pensione. Da alcuni anni si dedica alla scrittura, l'ultimo libro pubblicato è stato "Compostela light" nel 2019, e adesso si è cimentato con una nuova opera.

"Ho scritto questo libro perché mi fa sentire più vivo - racconta l'autore -. È una storia inventata, ma i luoghi sono quelli di Viareggio, Torre del Lago e Milano. I personaggi sono diventati diversi da come li avevo immaginati all’inizio e in questa storia si raccontano tre giorni della vita di un uomo e il suo desiderio di prendere una scorciatoia per chiudere per sempre le sue pendenze; ma certe porte, rimaste chiuse per anni, si può solo tentare di aprirle con le parole".

L'incontro verrà moderato da Massimo Novi e Luigi Nannetti, per l'associazione Il Giardino degli Elefanti. Il pubblico, collegato online, potrà interagire con l'autore tramite chat ponendo quesiti e seguendo in diretta l'incontro.

Fonte: Associazione Il Giardino degli Elefanti