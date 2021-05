Riaprono i Musei di Empoli con un biglietto per il weekend e una card dedicata

Sabato 8 maggio tutti i Musei di Empoli ritrovano il loro pubblico dopo la lunga chiusura imposta dall’emergenza sanitaria. Un primo passo verso un ritorno alla normalità e un richiamo all’art. 9 della Costituzione Italiana, che pone la promozione della cultura fra i principi fondamentali del nostro vivere democratico.

«Stiamo affrontando questo particolare momento mossi da un importante spirito di servizio - afferma l’assessore alla cultura Giulia Terreni – che ci impone di metterci a disposizione del pubblico e delle collezioni. I musei non sono luoghi sospesi, avulsi dal contesto sociale di cui invece sono parte integrante. Visitare i nostri Musei sarà quindi un’esperienza capace di far riassaporare un po’ di normalità, tornando a vivere il nostro patrimonio».

L’apertura avviene con alcune novità, che riguardano innanzitutto gli orari: il Museo della Collegiata e il Museo del Vetro, infatti, saranno aperti con orario continuato dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19, mentre rimangono inalterate le aperture del Museo Civico di Paleontologia (sabato e domenica e festivi, ore 16.00-19.00), della Casa del Pontormo (sabato, domenica e festivi: ore 16.00-19.00) e della Casa di Ferruccio Busoni (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19). La GAM Galleria d’Arte Moderna e della Resistenza sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 e il sabato mattina dalle 10 alle 13.

La riapertura è accompagnata dalla rimodulazione delle tariffe di ingresso, che da oltre un decennio non avevano subito variazioni. Una novità importante e vantaggiosa è rappresentata dal biglietto weekend. Il biglietto (Intero: 10 EURO e Ridotto: 8 EURO, è valido per 48 ore e comprende l’accesso al Museo della Collegiata, Museo del Vetro, Museo Civico di Paleontologia, Casa del Pontormo. Nelle prossime settimane sarà pronta la Card dei Musei, rivolta in particolare al pubblico cittadino e locale, che garantirà l’accesso annuale a tutti i musei ad un prezzo di favore e comprenderà una serie di contenuti e sconti dedicati.

Una piacevole sorpresa è rappresentata da Rinascita, l’esposizione temporanea che accoglierà i visitatori del Museo del Vetro. Gli oggetti esposti, provenienti dal deposito del MuVe, raccontano della produzione vetraria empolese del secondo dopoguerra. In questo periodo, infatti, alla classica produzione di manufatti per la conservazione e la commercializzazione del vino e agli oggetti in vetro verde per la tavola, si vanno ad aggiungere quelli per le occasioni conviviali e per le feste. Rinascita evoca, dunque, quel desiderio di condivisione di spazi e di momenti, che fu sentito con forza all’indomani del secondo conflitto e che anima, con rinnovato ardore, anche il nostro presente.

La riapertura è comunque all’insegna della sicurezza. La visita ai Musei nel fine settimana è regolata dall’obbligo di prenotazione alla seguente e-mail: empolimusei@comune.empoli.fi.it. La prenotazione, fino al 15 maggio, deve avvenire entro le ore 12 del venerdì precedente. Negli altri giorni la prenotazione è consigliata.

All’interno dei Musei non sono ammesse, in contemporanea, più di 10 persone (al Museo Casa Busoni non più di tre). Anche i gruppi, accompagnati da guide, non possono superare tale numero di partecipanti.

Per quanto riguarda le prescrizioni di sicurezza necessarie per entrare nei Musei, sarà in vigore la misurazione della temperatura e l’obbligo di indossare la mascherina, oltre che quello di detergersi le mani con i gel igienizzanti disponibili all’ingresso.

I NUOVI ORARI

Museo della Collegiata di Sant’Andrea e MuVe – Museo del Vetro

Dal martedì alla domenica, ore 10.00-19.00

Museo Civico di Paleontologia

Sabato e domenica, ore 16.00-19.00

Casa del Pontormo

Sabato, domenica e festivi: ore 16.00-19.00

GAM Galleria d’Arte Moderna e della Resistenza

Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 e il sabato mattina dalle 10 alle 13

LE NUOVE TARIFFE

BIGLIETTI INTERO (Museo della Collegiata, Museo del Vetro, Museo Civico di Paleontologia)

5 EURO

Il biglietto permette di visitare sia la mostra permanente che eventuali mostre temporanee.

BIGLIETTO RIDOTTO (Museo della Collegiata, Museo del Vetro, Museo Civico di Paleontologia)

3 EURO

Si applica a: minori di 18 anni, adulti sopra i 65 anni, gruppi da 15 persone, convenzioni.

BIGLIETTO GRATUITO

Casa del Pontormo; Galleria d’Arte Moderna e della Resistenza, Casa Busoni (gratuiti sempre).

Per Museo della Collegiata, Museo del Vetro, Museo Civico di Paleontologia si applica a:

- minori di 6 anni;

- classi degli istituti scolastici empolesi;

- gli accompagnatori delle scuole nelle seguenti proporzioni: 1 accompagnatore ogni 15 alunni o frazione di 15;

- gli studenti di tutte le facoltà di Storia dell’Arte, Beni Culturali, Architettura e delle Accademie di belle Arti e dei Conservatori di musica di tutta Italia;

- disabili e un familiare o altro accompagnatore;

- direttori e conservatori dei musei italiani e stranieri;

- personale dei ruoli direttivi del Ministero dei Beni Culturali;

- possessori di tessera ICOM valida per l’anno in corso;

- guide turistiche;

- accompagnatori con gruppi;

- giornalisti con tessera;

- delegazioni e ospiti del Comune di Empoli;

- volontari del Servizio Civile Nazionale.

BIGLIETTO WEEKEND – valido 48 h

Il biglietto comprende: Museo della Collegiata, Museo del Vetro, Museo Civico di Paleontologia, Casa del Pontormo.

Intero: 10 EURO

Ridotto: 8 EURO

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa