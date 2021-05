Un 38enne è stato arrestato per spaccio a Poggibonsi. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dai carabinieri e trovato con alcune dosi di cocaina. I militari sono risaliti a lui dopo aver seguito la 'filiera' dello spaccio, partendo da un giovane che aveva da poco comprato lo stupefacente. Il 38enne è stato trovato con trenta dosi e mille euro in contanti, oltre a materiale per il confezionamento. Perciò è finito in manette.