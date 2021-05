Tenta di colpire la sorella con un'accetta, arrestato

Un 23enne è stato arrestato per tentato omicidio. Il giovane, residente in Valdelsa, ha cercato di colpire la sorella 30enne con un'accetta. La donna è riuscita a difendersi usando una sedia come scudo, è stata colpita di striscio al braccio sinistro e ha riportato ferite guaribili in quaranta giorni.

I carabinieri di Colle di Val d'Elsa sono stati allertati proprio dalla vittima, che vive poco distante dal centro. Sono entrati in casa e trovato il 23enne in evidente stato di agitazione.

Hanno perquisito l'abitazione e trovato in camera da letto l'accetta incriminata. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e trasferito nel carcere di Siena a disposizione della Procura della Repubblica di Siena titolare delle indagini.

Dagli accertamenti, i carabinieri hanno scoperto che la famiglia viveva von la costante paura che il 23enne potesse far loro del male.