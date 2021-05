Us Limite e Capraia, Carlo Cambi è il nuovo direttore generale della società

Novità in casa Us Limite e Capraia in vista della stagione 2021/2022. La società, infatti, è lieta di annunciare l'arrivo in giallorosso del fiorentino Carlo Cambi, 68 anni, il quale andrà a ricoprire la carica di direttore generale.

Cambi, che vanta una lunga esperienza nel calcio giovanile toscano, con trascorsi anche da allenatore in società professionistiche come Fiorentina (2 anni) e Empoli (10 anni), arriva con i migliori propositi e con l'ambizione di far bene, migliorando ulteriormente il lavoro importante di rafforzamento di scuola calcio e settore giovanile portato avanti negli ultimi anni dalla società guidata dal presidente Maurizio Falco e dal suo vice Alessio Michelucci.

Dopo molte stagioni al Tavola Calcio e in vari club dilettantistici, l'esperienza al Signa e la vittoria di due campionati regionali e un girone di merito negli ultimi tre anni, Cambi è pronto a tuffarsi a tempo pieno in quella che, a tutti gli effetti, costituisce una sfida ricca di prospettive e obiettivi:

"Vengo a Capraia e Limite con la voglia di far bene e con le migliori intenzioni. Il primo contatto è stato con Francesco Safina, che è stato un mio ex allievo a Empoli e mi ha stimolato nel prendere in considerazione l'ipotesi giallorossa, seguito dall'incontro con Maurizio Falco e Alessio Michelucci. Ho percepito fin da subito un desiderio vero e profondo di crescere e migliorare, dopo aver già ottenuto risultati rilevanti negli ultimi anni. Per esperienza, quando nel calcio ci sono ambienti così, con dirigenti entusiasti e obiettivi ambiziosi, si lavora meglio ed i risultati arrivano. Per gli stessi ragazzi, allenarsi e giocare in delle strutture di così elevata qualità e avvertire un clima positivo intorno a loro, è fondamentale.

Tra i primi aspetti su cui concentrarsi, la pianificazione della prossima stagione, anche se ancora non abbiamo notizie certe e ufficiali dalla federazione sulle categorie, le annate e le squadre dei vari campionati. Non possiamo stare fermi in attesa e ci auguriamo che, anche grazie alla vaccinazione in corso, almeno a settembre si possa tornare in campo in maniera continuativa, per il bene di bambini e ragazzi e del calcio in generale".

Quanto al gruppo di lavoro che affiancherà Cambi, queste sono le indicazioni ufficiali:

- SAFINA FRANCESCO e LUCIANO GORI, Responsabili tecnici del settore giovanile;

- CAMPATELLI ANDREA, Direttore Sportivo;

- MAZZONI ANDREA e GALIMBERTI NICCOLO', Responsabili della Scuola Calcio.

"Ci saranno anche nuovi allenatori, dal momento che la società si sta allargando, e stiamo lavorando per offrire le migliori condizioni di qualità tecnica. Ce la metteremo tutta per una sfida che permette di progettare e costruire un futuro importante", conclude Cambi.

"Come avevamo promesso, la società sta continuando ad investire in persone con esperienza come Carlo Cambi e ragazzi di grandi prospettive con Andrea Campatelli, Andrea Mazzoni e Niccolò Galimberti. L'obiettivo di questi nuovi inserimenti è quello di diventare un modello di società dilettantistica che faccia crescere tutti i nostri tesserati da ogni punto di vista. Vorrei ringraziare anche Luciano Gori, che rimane uno dei pilastri di questa società", commenta il vicepresidente Alessio Michelucci.

Fonte: Us Limite e Capraia Asd