Nel pomeriggio sarà riaperta al transito via dei Cioli, chiusa sabato sera a seguito di un cedimento della pavimentazione stradale, in seguito al provvedimento istituito su disposizione dei Vigili del Fuoco intervenuti in emergenza. Questa mattina sono stati effettuati alcuni rilievi che hanno consentito il via libera alla riapertura con un senso unico alternato a vista e un limite di sagoma a 2,5 metri.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa