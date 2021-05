Assemblea Avis Montopoli, si torna a partecipare in presenza

Vista la situazione emergenziale in atto, in deroga all’articolo 8 dello Statuto Associativo, il Presidente dell’Avis Comunale di Montopoli convoca l’Assemblea annuale ordinaria ed elettiva degli Associati per il giorno 8/5/2021 in modalità presenza alle ore 15,00 in prima convocazione ed alle ore 15,30 in seconda convocazione, presso “Centro Avis” Via Fonda a Capanne con il seguente ordine del giorno:

1. Nomina dell’Ufficio di Presidenza;

2. Insediamento della Commissione verifica poteri;

3. Lettura del verbale della C.V.P.

4. Nomina Commissione elettorale

5. Definizione delle candidature

6. Relazione morale e linee di indirizzo per il funzionamento e potenziamento dell’Associazione per l’anno 2021

7. Esposizione Bilancio preventivo e Relazione Finanziaria anno 2021

8. Esposizione Bilancio Consuntivo e Relazione finanziaria anno 2020

9. Relazione del Collegio dei Revisori dei conti;

10. Discussione

11. Relazione della Commissione verifica Poteri

12. Approvazione Relazione Morale ed Attività svolte

13. Approvazione della Relazione e del Bilancio Consuntivo e ratifica Bilancio Preventivo;

14. Determina numero dei componenti del Cons. Direttivo e Elezione delle cariche sociali (Cons. Direttivo e Sindaci Revisori) per il quadriennio 2021-2025 con votazione palese

15. Nomina dei Delegati all’Assemblea Zonale e designazione dei candidati agli organismi superiori;

16. Lettura verbale della Commissione Elettorale e proclamazione eletti

17. Varie ed eventuali.

Si precisa che, in riferimento all’art. 8 c.9 e 10 dello Statuto,”in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei soci presenti”

Si ricorda che in caso di personale impedimento a partecipare all’Assemblea, il socio potrà farsi rappresentare da un altro socio conferendo delega scritta con allegato un suo documento di riconoscimento in corso di validità.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiori a 500 e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a 500.

Tutti i Soci hanno diritto a votare e ad essere votati; vi invitiamo perciò a presentare la vostra candidatura, direttamente in sede di assemblea o comunicandola alla segreteria (3485421295).

Le votazioni si svolgeranno nel corso dell’Assemblea con le modalità decise dalla stesssa.

Al termine seguirà un rinfresco per tutti i partecipanti.

Fonte: Avis Montopoli Val d'Arno