Biblioteca Cerreto Guidi, a breve il trasloco

In vista dell’apertura della nuova Biblioteca che avrà sede all’interno del Centro Culturale “Santi Saccenti” in Via Vittorio Veneto a Cerreto Guidi, proprio di fronte al Comune, è previsto nelle prossime settimane il trasloco dalla vecchia sede della “Emma Perodi” che chiuderà al pubblico dal 19 maggio.

Il servizio a domicilio “La Biblioteca a casa tua” sarà invece attivo fino al 14 maggio e riprenderà il suo regolare funzionamento il primo venerdì successivo alla riapertura della nuova sede.

Per le restituzioni dei libri resta disponibile il box all’interno del Comune, mentre l’ultima consegna del servizio di prestito interbibliotecario è prevista per il 18 maggio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo 0571.906219 o inviare una mail a biblioteca@comune.cerreto-guidi.fi.it.

La nuova Biblioteca è stata realizzata all’interno dell’edificio di fronte al Municipio, dichiarato inagibile dopo il downburst del 2014.

Grazie al “Bando Periferie” sono stati effettuati lavori per un importo di € 850.000. Il piano terra comprende uno spazio dedicato a Emma Perodi con laboratorio di lettura ed una caffetteria, realizzata grazie al bando “Spazi Attivi” della Fondazione CR Firenze. Si stanno ultimando i lavori della sistemazione esterna. A breve verrà definita la data di apertura.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa