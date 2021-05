Caript, una giornata dedicata a Dante

Le attività promosse da Fondazione Caript in occasione delle celebrazioni per il settecentesimo anno dalla morte di Dante proseguono, mercoledì 12 maggio 2021, con una giornata ricca di appuntamenti in diretta streaming sul sito www.fondazionecrpt.it

L’evento, realizzato dall’Associazione degli Italianisti con la collaborazione del Consorzio ICoN e il sostegno di Fondazione Caript, si colloca nell’ambito del ciclo di iniziative Nel nome di Dante previste in tutta Italia, e ha ricevuto il patrocinio del Comitato nazionale per le Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante.

Il programma avrà inizio con i saluti di Lorenzo Zogheri presidente della Fondazione, e l’introduzione di Alberto Casadei, presidente di ICoN e coordinatore della giornata. Sarà poi Giovanni Capecchi dell’Università per Stranieri di Perugia a dare il via ai lavori con la lezione “Dante e Pascoli”.

A partire dalle 10:30 – e in una seconda sessione pomeridiana dalle 15:00 – protagonisti della giornata saranno invece alcuni studenti della provincia di Pistoia dell’Istituto Comprensivo “Bonaccorso da Montemagno” di Quarrata, del Liceo “Coluccio Salutati” di Montecatini Terme e dei Licei “Forteguerri” e “Amedeo di Savoia” di Pistoia. Infatti, dopo una serie di lezioni e attività didattiche che li hanno coinvolti negli scorsi mesi, questi giovani “dantisti in erba” avranno l’occasione di salire in cattedra e presentare i loro elaborati a tema dantesco realizzati proprio in conclusione di questo percorso.

A seguire una presentazione dell’audiolibro Tanto Gentile..., dedicato a Dante e alla poesia del Duecento (compreso Cino da Pistoia), con letture di Eleonora Mazzoni e di Ugo Pagliai, che porterà un suo saluto durante l’incontro: l’audiolibro è stato realizzato da ICoN con il sostegno di Fondazione Caript.

La mattina alle 11.30 e il pomeriggio alle 16.30 interverranno, con contributi inediti su Dante, gli scrittori Vanni Santoni e Melania G. Mazzucco. Santoni, esordiente nel 2006 con Personaggi precari e attualmente giornalista anche per il “Corriere della Sera”, presenterà alle 11:30 la sua lezione Dante: trovare un approdo.

Mazzucco, vincitrice del Premio Strega 2003 con il romanzo Vita, si collegherà invece alle 16:30 per la sua conferenza “’l nome mio ancor molto non suona”: arte, scrittura e gloria. Alla fine della lezione il pubblico da casa, tramite l’apposita chat, potrà porre alcune domande all’autrice.

Il programma vedrà anche la partecipazione dei proff. Caterina Andreini, Ezio Menchi e Annalisa Nacinovich.

Fonte: Ufficio Stampa