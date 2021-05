Coppia bloccata in India, il consiglio comunale chiede il rimpatrio

Con una nota unitaria tutti i gruppi del Consiglio Comunale di Campi Bisenzio esprimono vicinanza e solidarietà a Enzo Galli, Simonetta Filippini e alla loro bimba appena adottata che, insieme a numerose altre coppie, si trova a vivere una situazione di estrema difficoltà in questi giorni in India, impossibilitati a rientrare a causa della positività al Covid-19 e la conseguente impossibilità a viaggiare secondo i protocolli internazionali.

Le Istituzioni locali e nazionali, insieme all’Ambasciata italiana a Delhi, seguono passo passo questa delicata situazione che vede coinvolti anche i nostri concittadini.

Esprimendo la nostra vicinanza al popolo indiano che sta attraversando un momento drammatico, chiediamo che si mantenga alta l’attenzione sulla vicenda lavorando, con ogni mezzo, per garantire la salute e il rimpatrio di Enzo e Simonetta e delle altre coppie con minori bloccate in India in questi giorni.

Lorenzo Galletti

Andrea Stefanini

Paolo Gandola

Maria Serena Quercioli

Andrea Cantini

Claudia Camilletti

Gianni Baudo

Lorenzo Ballerini

Daniele Matteini