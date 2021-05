Empoli in Serie A, i festeggiamenti dei tifosi

L'Empoli torna in Serie A (QUI tutte le info) e in città si scatena la festa. Dopo il decisivo 4-0 di questo pomeriggio al 'Castellani' contro il Cosenza, le vie della città si sono riempite di azzurro: tanti i caroselli in auto, i cori e le bandiere. Intorno alle 18.30 i tifosi si sono riuniti nella centrale piazza della Vittoria e in piazza Farinata degli Uberti con cori e fumogeni. Circa 200 tifosi già durante la gara hanno fatto il tifo fuori dallo stadio e poi hanno atteso i giocatori dietro il settore di Maratona e fuori dagli spogliatoi.