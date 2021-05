Esce dal negozio senza pagare una felpa: denunciato 19enne a Pisa

Ha preso un capo di abbigliamento dal negozio e oltrepassato le barriere antitaccheggio senza pagare. Per questo un 19enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato.

È successo nel primo pomeriggio di ieri a Pisa, in corso Italia, presso il negozio H&M. Il ragazzo, tunisino in regola con il soggiorno, è stato fermato dall'addetto alla vigilanza per aver superato l'uscita senza aver pagato una felpa dal valore di qualche decina di euro. Identificato da una volante della polizia intervenuta, il giovane è stato accompagnato in questura e denunciato in stato di libertà. La felpa è stata restituita agli addetti del negozio.