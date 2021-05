Fondazione Primo Conti, la Città Metropolitana nomina un membro del Cda

La Città Metropolitana di Firenze è pronta a effettuare la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Primo Conti onlus.

Tutti gli interessati sono invitati a presentare le loro candidature entro lunedì 31 maggio. Le informazioni sul procedimento sono riportare in dettaglio in questo avviso. Questo, invece, il modulo per presentare la domanda.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Partecipate ai numeri 055.2760.222 – 155

Fonte: Città Metropolitana - Ufficio Stampa