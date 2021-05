Fugge dalla polizia a Pisa, bloccato con precedenti per spaccio: denuncia ed espulsione

Alla vista della polizia ha iniziato a fuggire ma, una volta bloccato dagli agenti dopo aver opposto resistenza, è stato trovato in possesso di 265 euro ritenuti provenienti da attività di spaccio. È successo ieri a Pisa, intorno alle 16.30, durante un controllo anti assembramento per il contenimento del Covid-19 della polizia nella zona di borgo stretto e Piazza delle Vettovaglie.

L'uomo, un 38enne tunisino, vedendo gli agenti ha iniziato la fuga verso via Notari, terminata in largo Parlascio. Dopo aver opposto resistenza al controllo identificativo, scalciando e sbracciando, i poliziotti lo hanno bloccato e sottoposto a perquisizione personale. I 265 euro che aveva con sé sono stati ritenuti di sospetta provenienza da precedente attività di spaccio, per cui l'uomo avrebbe precedenti specifici. Il 38enne infatti fu già arrestato dalla Sezione Narcotici per spaccio proprio in zona Vettovaglie.

Accompagnato in questura, è stata formalizzata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale nei suoi confronti ed è stato acquisito il nulla osta della Procura della Repubblica sull'espulsione dal territorio italiano. Dopo aver trascorso la notte in questura questa mattina è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio di Milano dove verrà collocato sul primo volo per Tunisi con divieto di reingresso in Italia per cinque anni, pena l'arresto.