Giro d’Italia, come cambia la viabilità di Montalcino

Sono state emesse le ordinanze per la viabilità e sicurezza che contengono tutte le misure adottate per i giorni 18 e 19 maggio in vista dell’arrivo della tappa n. 11 della corsa rosa, la Brunello di Montalcino Wine Stage. I provvedimenti riguardano, in particolare, le modifiche alla viabilità e le chiusure delle strade comunali e regionali e le chiusure e le modifiche alla viabilità sul territorio comunale di Montalcino e nelle frazioni.

MODIFICHE VIABILITA’ E CHIUSURA STRADE. DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

S.S. 2 CASSIA DA INTERSEZIONE SP 53 FINO A BUONCONVENTO dalle ore 12:30 alle ore 16 circa. LA SP 53 E' LA PROVINCIALE CHE PARTE DALLA SS2 CASSIA TRA SAN QUIRICO D'ORCIA E BAGNO VIGNONI E VA VERSO OSPEDALETTO. TRA L'INTERSEZIONE CON LA SP 53 E SAN QUIRICO D'ORCIA LA CHIUSURA SARA’ ALLE 12:25.

S S.P. 34 C DI MURLO DA BUONCONVENTO A BIVIO PER MURLO dalle ore 12:30 alle ore 16:00 circa.

S.P. 103 DI CASTIGLION DEL BOSCO DA BIBBIANO A INTERSEZIONE S.P. 117 dalle ore 12.30 alle ore 16 circa e DA BIBBIANO A S.P. 117 A INTERSEZIONE S.P.14 dalle ore 12.30 alle ore 17.45 circa

SP 117 Maremmana DA INTERSEZIONE S.P.103 A INTERSEZIONE S.C. DI ARGIANO dalle ore 12.30 alle ore 17.45 circa

S.P.14 TRAVERSA DEI MONTI DA INTERSEZIONE STRADA DI ARGIANO A ROTATORIA TAMOIL MONTALCINO dalle ore 12.30 alle ore 17.45 circa

S.P.14 TRAVERSA DEI MONTI DA USCITA CASSIA TORRENIERI A INTERSEZIONE VIA ROMANA dalle ore 12.30 alle ore 16 circa

VIA ROMANA Torrenieri dalle ore 12.30 alle ore 16 circa

S.C. DELLE CRETE tutta dalle ore 12.30 alle ore 16 circa

STRADA ALTESI DA S.C. DELLE CRETE A S.P. 45 dalle ore 12.30 alle ore 16 circa

S.P.55 DELL'ABBAZIA DI S. ANTIMO DA MONTALCINO A CASTELNUOVO DELL'ABATE dalle ore 12.30 alle ore 17 circa

S.C. DI SESTA tutta dalle ore 12.30 alle ore 17.20 circa

S.C. DI ARGIANO tutta dalle ore 12.30 alle ore 17.45 circa

S.P. 45 DEL BRUNELLO DA CASERMA VVF A EX CANTINA SOCIALE dalle ore 8 del 19 maggio fino a fine manifestazione.

MODIFICHE VIABILITA’ MONTALCINO

DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

PARCHEGGIO VIALE STROZZI – MADONNA dalle ore 19 del 17 maggio alle ore 23 del 19 maggio

VIALE ROMA dalle ore 14 del 18 maggio alle ore 23 del 19 maggio

VIA P. STROZZI (DA CRAS) dalle ore 14 del 18 maggio alle ore 23 del 19 maggio

PIAZZA CAVOUR dalle ore 14 del 18 maggio alle ore 23 del 19 maggio

VIA MATTEOTTI dalle ore 14 del 18 maggio alle ore 23 del 19 maggio

PIAZZA DEL POPOLO dalle ore 14 del 18 maggio alle ore 23 del 19 maggio

VIA MAZZINI dalle ore 14 del 18 maggio alle ore 23 del 19 maggio

VIA SALONI dalle ore 6 del 19 maggio fino al termine della manifestazione

VIA DEL POGGIOLO FRONTE CIMITERO dalle ore 6 del 19 maggio alle ore 18 del 19 maggio

PIAZZALE FORTEZZA dalle ore 18 del 17 maggio alle ore 22 del 19 maggio

VIALE DELLA LIBERTA' - LATO FORTEZZA dalle ore 18 del 17 maggio alle ore 22 del 19 maggio

VIALE DELLA LIBERTA' - LATO COOP dalle ore 6 del 19 maggio alle ore 18 del 19 maggio

VIA SANT'AGOSTINO dalle ore 7 del 19 maggio alle ore 22 del 19 maggio

VIA BANDI dalle ore 7 del 19 maggio alle ore 22 del 19 maggio

VIA GRAMSCI dalle ore 7 del 19 maggio alle ore 22 del 19 maggio

PARCHEGGIO DI VIA ALDO MORO dalle ore 8 del 18 maggio alle ore 23 del 19 maggio

SP 45 DEL BRUNELLO (DA CASERMA VVF A EX CANTINA SOCIALE) dalle ore 8 del 19 maggio fino al termine della manifestazione

PARCHEGGIO SP14 DAVANTI ENOTECA BD dalle ore 8 del 18 maggio alle ore 23 del 19 maggio.

Tutte le chiusure e i divieti saranno opportunamente evidenziati attraverso l’apposizione di segnaletica così come sono stati individuati parcheggi pubblici alternativi con servizio navetta che saranno comunicati nei prossimi giorni.